Συμβολική παρέμβαση πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα, μέλη του Ρουβίκωνα στην Intracom Defense, εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, στην Παιανία.

Τα μέλη της Αναρχικής ομάδας, αφού πέταξαν τρικάκια στον χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις, ύψωσαν πανό που γράφει «Γενοκτονία» (Genocide στα Αγγλικά), φωνάζοντας το σύνθημα «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Σε ανάρτηση που πραγματοποίησε μετά την παρέμβαση ο Ρουβίκωνας, γνωστοποίησε πως μέλη του έχουν προσαχθεί από τις Αρχές.

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης

«Αυτή τη στιγμή μέλη μας έχουν προσαχθεί.

Ο θάνατος κατοικεί στη Γάζα. Αλλά business is business.

Τις τελευταίες ώρες, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ακόμη 72 άτομα δολοφονήθηκαν και 356 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές θηριωδίες, φέρνοντας τον καταγεγραμμένο αριθμό των νεκρών στους 66,718 και των τραυματιών στους 164,000, με τους αριθμούς αυτούς να υπολογίζεται ότι είναι περίπου 40% κάτω από τους πραγματικούς. Σήμερα μάλιστα ξεκίνησε και η χερσαία εισβολή στη Γάζα.

Καθημερινά βλέπουμε ισραηλινά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, καταυλισμούς, καθημερινά βλέπουμε Παλαιστίνιους άμαχους να πέφτουν νεκροί από σφαίρες ισραηλινών στρατιωτών που ρίχνουν ακόμα και για πλάκα, για να διασκεδάσουν ή να εξασκηθούν. Καθημερινά βλέπουμε να απαγάγεται κόσμος στο δρόμο και να μην τους ξαναβλέπει ποτέ κανείς, καθημερινά βλέπουμε εποικισμούς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού, καθημερινά βλέπουμε αποστεωμένα παιδιά και καταρρακωμένους ενήλικες να προσπαθούν να επιβιώσουν στην απόλυτη εξαθλίωση, χωρίς νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ρεύμα. Κάθε μέρα βγαίνουν στη δημοσιότητα εκατοντάδες βίντεο φρίκης και βαναυσότητας, προγραμματισμένοι θάνατοι δημοσιογράφων και εθελοντών, στα πλαίσια ενός αδυσώπητου λιμού που έχει δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός.

Κι αυτά που εμείς βλέπουμε είναι μόνο ένα μικρό μέρος όσων βιώνουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Σε απάντηση της φρίκης που ξετυλίγεται στην Παλαιστίνη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν κάθε εβδομάδα σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο με αίτημα την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της κατοχής και του απαρτχάιντ. Για εμάς, είναι αδιαπραγμάτευτο αίτημα να σταματήσει η μαζική καθημερινή δολοφονία Παλαιστίνιων από το Ισραήλ που συνεχίζεται εδώ και δυο χρόνια, με αφορμή μια πράξη ένοπλης αντίστασής τους στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Όμως η αξιοποίηση της γενοκτονίας στην Γάζα από ορισμένους επιχειρηματίες ως ευκαιρία για δουλειές και περισσότερα κέρδη, όσο και αν την περιμένουμε, καθώς έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός και το κεφάλαιο, μας γεμίζει οργή.

Τον Μάιο του 2023 ο Σωκράτης Κόκκαλης πούλησε την Intracom Defense στη μεγαλύτερη εταιρεία εξοπλισμών του Ισραήλ, την Israel Aerospace Industries (IAI), έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΙΑΙ ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την κυβέρνηση του Ισραήλ και η εξαγορά αυτή επέτρεψε στο κράτος-δολοφόνο να χρηματοδοτείται και από το ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας. Ο Σωκράτης Κόκκαλης, λοιπόν, με τις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνεργάστηκε με τους σιωνιστές δολοφόνους και πλούτισε λίγο περισσότερο οπλίζοντας λίγο καλύτερα το ήδη πάνοπλο χέρι των δολοφόνων ώστε να συνεχίζουν να σφάζουν άμαχους Παλαιστίνιους.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, για κάποιους, στον κόσμο των “ελεύθερων αγορών” όλα έχουν μία τιμή και όλα αγοράζονται. Ακόμη και οι ζωές και οι συνειδήσεις. Αν αναρωτιέστε αν 60 εκατομμύρια αρκούν για αποσιωπήσουν πλήρως μία συνείδηση, εμείς λέμε ότι οι κεφαλαιοκράτες δεν διαθέτουν συνείδηση.

Δεν τρέφουμε τέτοιες αυταπάτες. Ούτε ο Κόκκαλης ούτε κανένας εκπρόσωπος του κεφαλαίου δεν περιμένουμε οτι θα συγκινηθεί από τις εκατόμβες των νεκρών αμάχων. Ποτέ δεν έγινε αυτό στην ιστορία. Το βάρος πέφτει σε εμάς, τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, να πιέσουμε με κάθε μέσο, συλλογικά και ατομικά, τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες ώστε να σπάσει ο κύκλος του αίματος.

Μην αναρωτιέστε αν ο Σωκράτης Κόκκαλης και τα τσιράκια της κυβέρνησης του Μητσοτάκη που σφίγγει το χέρι του Ισραήλ βλέπουν τα βιντεάκια των καθημερινών φρικαλεοτήτων στη Γάζα. Αυτά τα καθάρματα κοιμούνται μια χαρά χωρίς να σκέφτονται ότι η φρίκη που συντελείται εκεί συμβαίνει και χάρη σε εκείνους. Μην αναρωτιέστε αν σκέφτονται ότι και αυτοί έχουν συνεισφέρει. Ότι έχουν συνδράμει. Στους βομβαρδισμούς, στην εξόντωση, στον αφανισμό. Ότι αυτή η αδιανόητη φρίκη, που κάποιους από εμάς μας αρρωσταίνει στα σωθικά μας, συμβαίνει με τη δική τους συνειδητή, εξαγορασμένη συνδρομή.

Ας μας πουν λοιπόν αυτοί οι πουλημένοι, πόσοι Παλαιστίνιοι πρέπει να δολοφονηθούν ακόμα για να κερδίσουν το δικαίωμα να ζουν;

To κράτος του Ισραήλ δεν κρατούσε ποτέ τα προσχήματα, πολύ περισσότερο τώρα. Το νέο είναι ότι ούτε το ελληνικό κεφάλαιο και κράτος τα κρατούν πλέον.

Η γενοκτονία της Παλαιστίνης είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα με την οποία όλοι καλούμαστε να ζήσουμε και να πάρουμε θέση ενάντια της. Όπως καλούμαστε να πάρουμε θέση απέναντι σε όσους οπλίζουν, συμμαχούν και συνηγορούν με το αδιανόητο.

Silere non possumus

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ρουβίκωνας»