Στην τελική ευθεία περνά η διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για όσους υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Από αύριο Πέμπτη 20 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι επιτυχόντες καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, είτε με φυσική παρουσία στις γραμματείες των σχολών κατά τις εργάσιμες ώρες 09:00 έως 14:00 είτε ψηφιακά μέσω e-mail.

Η τήρηση των προθεσμιών είναι αυστηρή, καθώς η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται οριστική απώλεια της θέσης.

Οι τρόποι υποβολής των εγγράφων

Για τη διευκόλυνση των καταρτιζόμενων, η ΔΥΠΑ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής των εγγράφων με δύο τρόπους:

Δια ζώσης υποβολή: Με κατάθεση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της ΣΑΕΚ επιτυχίας.

Με κατάθεση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της ΣΑΕΚ επιτυχίας. Ηλεκτρονική υποβολή: Με αποστολή των ψηφιακών αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθείας στη ΣΑΕΚ επιτυχίας.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής, τα έγγραφα πρέπει να σταλούν σε μορφή PDF και να φέρουν συγκεκριμένη ονομασία αρχείου, χρησιμοποιώντας το επώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες:

Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου): eponimo_apolititrio.pdf

(Απολυτήριο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου): eponimo_apolititrio.pdf Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο: eponimo_taytotita.pdf

eponimo_taytotita.pdf Βεβαίωση ΑΜΚΑ: eponimo_amka.pdf

eponimo_amka.pdf Βεβαίωση ΑΦΜ: eponimo_afm.pdf

eponimo_afm.pdf Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης: eponimo_katastasi.pdf

eponimo_katastasi.pdf Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτεκνία, τριτεκνία, ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας): eponimo_eidiki_periptosi.pdf

Κρίσιμες Επισημάνσεις

Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή στους υποψηφίους, υπογραμμίζοντας δύο βασικούς κανόνες:

Απώλεια Δικαιώματος: Όσοι επιτυχόντες δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής εντός της καθορισμένης προθεσμίας (έως 10 Σεπτεμβρίου 2026), χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Απαγόρευση Διπλής Εγγραφής: Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν ή να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές της δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως ΕΠΑΛ, άλλες ΣΑΕΚ ή ΑΕΙ).

Δομή Σπουδών

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν δωρεάν, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, στοχεύοντας στην άμεση διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε πέντε συνολικά εξάμηνα:

4 Εξάμηνα Θεωρητικής & Εργαστηριακής Κατάρτισης: Συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας (2 ακαδημαϊκά έτη).

Συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας (2 ακαδημαϊκά έτη). 1 Εξάμηνο Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης: Συνολικής διάρκειας 960 ωρών σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης και τη συμμετοχή στις εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης, οι αποφοίτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα, τις διευθύνσεις των σχολών και τις προσκλήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη εκπαιδευτική πύλη της ΔΥΠΑ στη διεύθυνση schools.dypa.gov.gr.