Χωρίς τον ειδικό ταχογράφο, οδηγώντας περισσότερες ώρες από τις επιτρεπόμενες αλλά και με φθαρμένα ελαστικά, εντοπίστηκαν σχολικά λεωφορεία κατά την διάρκεια ελέγχων της Τροχαίας.

Μπορεί τα σχολεία να άνοιξαν την περασμένη Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό αλλά οι έλεγχοι της Τροχαίας δεν περιορίστηκαν την πρώτη μέρα. Έτσι από τις αρχές της εβδομάδας, έγιναν έλεγχοι σε όλη την Αττική.

Ελέγχθηκαν 942 λεωφορεία μεταφοράς μαθητών και βεβαιώθηκαν συνολικά 317 παραβάσεις, ως εξής:

278 για παραβίαση της νομοθεσίας περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου,

12 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

2 για φθαρμένα ελαστικά,

3 για στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας και

23 για λοιπές διατάξεις.

Η διενέργεια συστηματικών ελέγχων θα συνεχιστεί με επίκεντρο το ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών που αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.