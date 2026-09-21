Εκτεταμένη επιχείρηση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας, στο διάστημα από τα ξημερώματα της 14ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου 2026. Στη μεγάλη αυτή εξόρμηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στελέχη από τα τοπικά Τμήματα Τροχαίας της Γ.Α.Δ.Α.

Βασική προτεραιότητα των ελέγχων αποτέλεσε ο εντοπισμός οδηγών που είχαν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι αστυνομικοί διενήργησαν 34.896 αλκοτέστ.

Από αυτούς τους ελέγχους, βεβαιώθηκαν 271 παραβάσεις, ενώ σε εννέα περιπτώσεις οι οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη του αλκοολόμετρου ξεπερνούσε το όριο των 0,60 mg/l. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στατιστικό στοιχείο που προέκυψε από την επιχείρηση, είναι πως τα θετικά δείγματα αλκοόλ αποτέλεσαν μόλις το 0,78% επί του συνόλου των ελεγχθέντων.

Χιλιάδες παραβάσεις και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα με τα αλκοτέστ, τα κλιμάκια της Τροχαίας κατέγραψαν συνολικά 7.780 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συνηθέστερες από αυτές αφορούσαν την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, την επικίνδυνη χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, καθώς και την οδήγηση χωρίς το απαραίτητο δίπλωμα.

Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν ήταν βαρύτατες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση 1.271 αδειών οδήγησης και 386 αδειών κυκλοφορίας. Επιπροσθέτως, 968 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, εκ των οποίων τα 115 χρειάστηκε να μεταφερθούν με γερανό.

Όπως ξεκαθαρίζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι έλεγχοι στους δρόμους του λεκανοπεδίου και ειδικότερα εκείνοι που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκειται να συνεχιστούν με την ίδια αμείωτη ένταση.