Στο δικαστήριο με σακάκι αντί για ρούχα παραλίας και με το κινητό στο αθόρυβο: ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου έστειλε στα μέλη του ένα πρωτόκολλο για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά στις δικαστικές αίθουσες, ζητώντας να αποφεύγονται σαγιονάρες, αθλητικές φόρμες και ιδιαίτερα πρόχειρες ενδυματολογικές επιλογές.

Το κείμενο, με τίτλο «Πρωτόκολλο ενδυμασίας και συμπεριφοράς μελών και διαδίκων», που αναδημοσίευσε η dimokratiki.gr περιλαμβάνει πέντε άρθρα και διαβιβάστηκε στους δικηγόρους με ηλεκτρονικό μήνυμα. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, όπως διευκρινίζεται εξαρχής, με στόχο την καλλιέργεια κοινών κανόνων ευπρέπειας και σεβασμού στους χώρους των δικαστηρίων.

Σακάκι στο ακροατήριο και προσοχή στο καλοκαιρινό ντύσιμο

Για την παρουσία των δικηγόρων στο ακροατήριο, ο Σύλλογος προτείνει ενδυμασία ανάλογη της σοβαρότητας της δικαστικής διαδικασίας.

Στις γυναίκες αναφέρει ενδεικτικά κοστούμι, ταγιέρ ή σακάκι με φούστα ή παντελόνι. Για τους άνδρες προτείνει κοστούμι ή συνδυασμό σακακιού και παντελονιού, πουκάμισο και, όπου αρμόζει, γραβάτα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους καλοκαιρινούς μήνες, με σύσταση να αποφεύγονται ρούχα παραλίας, αθλητικές φόρμες, σαγιονάρες και γενικότερα η ιδιαίτερα πρόχειρη εμφάνιση. Το ίδιο άρθρο, πάντως, διευκρινίζει ότι η επιλογή της ενδυμασίας παραμένει προσωπική υπόθεση κάθε δικηγόρου.

Λιγότερα «πηγαδάκια», κινητά στο αθόρυβο

Οι συστάσεις επεκτείνονται και στη συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα. Ευγένεια, ψυχραιμία, συναδελφικότητα και σεβασμός προς δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, συναδέλφους και πολίτες περιγράφονται ως βασικά στοιχεία της επαγγελματικής στάσης του δικηγόρου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η δυναμική υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μπορεί να συνδυάζεται με την ευπρέπεια και τον μετρημένο λόγο.

Παράλληλα, καλεί τα μέλη του να αποφεύγουν συζητήσεις που διαταράσσουν τη διαδικασία, όπως τα θορυβώδη «πηγαδάκια». Στη διάρκεια των συνεδριάσεων συνιστά τα κινητά να παραμένουν στο αθόρυβο και να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Συστάσεις και για τους πολίτες που προσέρχονται στο δικαστήριο

Το πρωτόκολλο αφορά και τους διαδίκους, με τους δικηγόρους να καλούνται να ενημερώνουν τους πελάτες τους για την ανάγκη ευπρεπούς εμφάνισης και κόσμιας συμπεριφοράς.

Εκτός από τα ρούχα παραλίας, τις φόρμες και τις σαγιονάρες, συνιστάται να αποφεύγονται και ενδύματα με υβριστικά ή προκλητικά μηνύματα.

Η εφαρμογή των συστάσεων στηρίζεται στην προσωπική ευθύνη, την επαγγελματική συνείδηση και τον σεβασμό προς τη δικαιοσύνη. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι οι αρχές αυτές μπορούν να τηρούνται χωρίς πρόσθετους γραφειοκρατικούς περιορισμούς.

Διευκρινίζει, τέλος, ότι η θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για την είσοδο και την παραμονή του κοινού στα δικαστήρια αποτελεί αρμοδιότητα των προβλεπόμενων από τον νόμο οργάνων.