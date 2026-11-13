Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση και οι απρόβλεπτες έκτακτες καταστάσεις καθιστούν την πρόληψη πιο αναγκαία από ποτέ, η συζήτηση γύρω από το «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» βρίσκεται στο προσκήνιο. Ακολουθώντας τις πρόσφατες οδηγίες της Κομισιόν προς τους Ευρωπαίους πολίτες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) παρεμβαίνει με ένα πρακτικό ενημερωτικό βίντεο, υπενθυμίζοντας ότι η σωστή προετοιμασία για τις πρώτες τρεις ημέρες μιας κρίσης μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η λίστα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ε.Σ., το σακίδιο έκτακτης ανάγκης κάθε νοικοκυριού θα πρέπει να είναι έτοιμο και να περιλαμβάνει τα εξής βασικά εφόδια:

Νερό και τροφή: Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (τουλάχιστον 6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια) και τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν απαιτούν μαγείρεμα, όπως κονσέρβες, παιδικές τροφές, αλλά και τροφή για τα κατοικίδια.

Υγεία και φαρμακείο: Τα προσωπικά φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη, ένα πλήρες κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κ.λπ.), καθώς και ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιά όρασης.

Επικοινωνία και φωτισμός: Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) ώστε να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών ακόμη και χωρίς ρεύμα ή διαδίκτυο, φακός (επίσης με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα και φορτιστής κινητού τηλεφώνου.

Εργαλεία και ζεστά ρούχα: Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.), ζεστά ρούχα και μια ισοθερμική κουβέρτα επιβίωσης.

Έγγραφα, χρήματα και προσωπικά είδη: Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.), μετρητά (καθώς τα ΑΤΜ ενδέχεται να μη λειτουργούν), διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου, είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.) και μερικά παιχνίδια για να περνά η ώρα, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά.

Η σημασία της πρόληψης

Όπως επισημαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η οργάνωση ενός τέτοιου σακιδίου δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ανησυχίας, αλλά στην ενίσχυση της αυτοπροστασίας. Σε περιπτώσεις σεισμών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και επικοινωνιών, οι πρώτες 72 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να αποκατασταθούν οι βασικές υποδομές και να φτάσει οργανωμένη βοήθεια. Ένα έτοιμο κιτ σε προσβάσιμο σημείο του σπιτιού εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο και ψυχραιμία τη στιγμή της κρίσης.

Δείτε το βίντεο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: