Από το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Σάκη Αρναούτογλου, αυξημένες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά, περίπου τους 33 στα νότια, ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς και στα δυτικά τους 32 βαθμούς.

Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 9 Ιουλίου αναμένονται μπόρες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και στις Σποράδες. Η αστάθεια θα επεκταθεί σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, όπου έως το μεσημέρι δεν αποκλείονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο καιρός θα ξεκινήσει να παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και στα ορεινά της Πελοποννήσου αναμένονται εκ νέου τοπικές μπόρες λόγω αστάθειας.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ από τις 13 έως τις 14 Ιουλίου ενδέχεται να εκδηλώνονται μόνο μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Για το διάστημα 17 και 18 Ιουλίου οι προγνώσεις δείχνουν καλές καιρικές συνθήκες.

Μέχρι και τις 18 Ιουλίου δε διαφαίνεται κάποιο κύμα ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.