Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας τις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές.

Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 11, μια 15χρονη κοπέλα απομακρύνθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από παραλιακό καφέ της περιοχής, όπου βρισκόταν εκτός ελέγχου μαζί με την παρέα της, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η νεαρή διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασής της επέβαλε την άμεση μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα. Η ανήλικη νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, ενώ παραμένει υπό παρακολούθηση για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας που ανέλαβαν την υπόθεση προχώρησαν άμεσα σε δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, στον οποίο αποδίδονται κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση σε κίνδυνο.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας της 15χρονης με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.