Αποκολλήθηκε το Ro-Ro πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», το οποίο είχε προσαράξει χωρίς φορτίο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η αποκόλληση πραγματοποιήθηκε αφού προηγήθηκε έλεγχος του πλοίου από καταδυτικό συνεργείο. Το «Neptune Ethos» ρυμουλκείται πλέον προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, με τη συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν δυσχεραίνουν τη διαδικασία ρυμούλκησης.

Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες

Η Neptune Lines ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και εννέα ανήκουν σε ιδιωτικό συνεργείο επισκευών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το περιστατικό δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ δεν υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον.

Συνεργασία με τις λιμενικές αρχές

Η Neptune Lines αναφέρει ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες.

Στόχος ήταν η ασφαλής αντιμετώπιση του περιστατικού και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.