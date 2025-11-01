Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες της ληστείας μετά φόνου που έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα με θύμα μία 75χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Οι άγνωστοι ληστές – δολοφόνοι εισέβαλλαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, με σκοπό να τη ληστέψουν, όμως η ίδια αντιστάθηκε με συνέπεια να την χτύπησαν στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι, αφήνοντας τη πίσω τους νεκρή. νεκρή. Τα πρώτα στοιχεία που συνέλλεξαν οι Αρχές δείχνουν που η άτυχη γυναίκα φέρει και άλλα χτυπήματα, αποτέλεσμα πιθανώς του βασανισμού της από τους δράστες προκειμένου να τους αποκαλύψει αν είχε κρυμμένα χρήματα και κοσμήματα αξίας.

Το μπουκάλι με το οποίο εκτιμούν οι αστυνομικοί πως οι ληστές χτύπησαν στο κεφάλι και σκότωσαν την 75χρονη, έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς εκτιμάται ότι πάνω σε αυτό οι δράστες άφησαν DNA και αποτυπώματα.

Το σκηνικό της δολοφονίας δείχνει στις αρχές ότι οι ληστές μπήκαν στο σπίτι, πιστεύοντας ότι η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν εκεί στην οικία της κόρης της, καθώς το θύμα είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βλέποντας τη μέσα στο σπίτι, της επιτέθηκαν και στη συνέχεια τη χτύπησαν με το μπουκάλι στο κεφάλι, αφήνοντας τη νεκρή.

Ακολούθως έκαναν το σπίτι άνω -κάτω, προκειμένου να εντοπίσουν χρήματα και κοσμήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν βρήκαν κάτι και τι απέσπασαν από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως οι ληστές είχαν κάνει τις προηγούμενες ημέρες κατόπτευση του χώρου και είχαν στοχοποιήσει το συγκεκριμένο σπίτι, ενώ οι Αρχές θεωρούν ότι υπήρχαν και συνεργοί τους, τσιλιαδόροι έξω από αυτό. Από το βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας στη γειτονιά έχουν καταγραφεί οι δράστες τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Την άτυχη 75χρονη εντόπισε η κόρη της, η οποία και ενημέρωσε τις Αρχές. Κομβική, για την διαλεύκανση του εγκλήματος και της ληστείας θα είναι κατά τις Αρχές η μαρτυρία της κόρης του θύματος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος