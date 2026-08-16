Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση εκκένωσης δια θαλάσσης, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια εκατοντάδες εγκλωβισμένοι πολίτες από τη Σαλαμίνα, όπου έχουν ξεσπάσει δύο πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) συντονίζει μια γιγαντιαία προσπάθεια απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες.

Ο απολογισμός της μέχρι τώρα επιχείρησης καταγράφει τον επιτυχή απεγκλωβισμό περίπου 380 ατόμων. Για την εξασφάλιση της προστασίας τους, οι διασωθέντες μετεπιβιβάζονται σταδιακά σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που έχουν δεσμευτεί για αυτόν τον σκοπό.

Στη μάχη για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών και τη διαχείριση της κρίσης, έχει στηθεί μια αλυσίδα αλληλεγγύης και συνεργασίας, στην οποία συμμετέχουν πολυάριθμα μέσα από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Επτά πλωτά σκάφη του Λιμενικού επιχειρούν αδιάκοπα στα σημεία εγκλωβισμού, πλαισιωμένα από πλήθος ιδιωτικών μέσων.

Για την επιχείρηση απομάκρυνσης στην παραλία Σατερλί, έχουν ριχτεί στη μάχη δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί καίρια στο οδικό δίκτυο, προχωρώντας στις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί η κίνηση των σωστικών συνεργείων.

Ο υγειονομικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα στο πεδίο, διαθέτοντας τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσικλέτα Άμεσης Επέμβασης για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και τυχόν διακομιδές.