Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε ,σήμερα το πρωί 22 Ιουνίου, σε ρυμουλκό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, μέσα σε ιδιωτικό ναυπηγείο στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα.

Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί στις γειτονικές εγκαταστάσεις του ναυπηγείου.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ το αρμόδιο τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.