Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 08:00 σε σκάφος που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνας.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς, καθώς ο χώρος του ναυπηγείου είναι περιορισμένος.

#Πυρκαγιά σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.