Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ίδια της τη νύφη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 75χρονη φαίνεται πως φοβόταν την 46χρονη νύφη της, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προειδοποιήσει και άλλους ώστε να είναι προσεκτικοί μαζί της.

Συγκεκριμένα, πριν από περίπου 7,5 μήνες, ο σύζυγος της 75χρονης είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και τότε λέγεται ότι είχε συμβεί ένα έντονο περιστατικό ανάμεσα σε πεθερά και νύφη.

Όπως μετέδωσε το Mega, μετά την κηδεία η 46χρονη εξοργίστηκε όταν είδε πάνω στο μνήμα μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία δεν εμφανιζόταν η ίδια αλλά η πρώην σύζυγος του συντρόφου της.

«Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε, τη φοβάμαι», φέρεται να έλεγε από τότε η πεθερά, μη μπορώντας να εξηγήσει την έντονη αντίδραση της νύφης, επειδή δεν τοποθετήθηκε στο μνήμα μια οικογενειακή φωτογραφία όπου θα φαινόταν και η 46χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την προσαγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το πιο καθοριστικό στοιχείο αφορά την κάμερα μέσα στο σπίτι της 75χρονης, την οποία η κατηγορούμενη φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, χωρίς όμως να κλείσει το μικρόφωνο.

Έτσι καταγράφηκε ένα ηχητικό αρχείο περίπου 35 λεπτών, στο οποίο το θύμα ακούγεται να ικετεύει για τη ζωή του και, λίγο πριν πεθάνει, να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό υλικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε καταλάβει ποιος ήταν πίσω από την κουκούλα που φορούσε η 46χρονη, η οποία μιλούσε χαμηλόφωνα και αλλοιωμένα, ώστε να μην αναγνωριστεί η φωνή της.

Ακόμη επισημαίνεται ότι η 46χρονη είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης από το 2022, ενώ εκείνος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Η ίδια είχε θέσει υποψηφιότητα δύο φορές με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη και συχνά δημοσίευε στα κοινωνικά δίκτυα αναρτήσεις και φωτογραφίες που στήριζαν την εγκληματική οργάνωση.