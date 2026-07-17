Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά στην 47χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 2025.

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, έχοντας στο κεφάλι, αλλά και σε όλο της το σώμα τραύματα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι. Η νύφη της την είχε σκοτώσει και στη συνέχεια είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τις Αρχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό ληστείας.

Για περίπου έναν μήνα, είχε μείνει ανεξιχνίαστο το έγκλημα από την αστυνομία, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι πρόκειται για ληστεία. Το σπίτι που βρήκαν οι Αρχές στο ξεκίνημα της έρευνας, ήταν ένα σπίτι ακατάστατο, από το οποίο έλειπαν 8.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, όμως από την αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, ευρημάτων και βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της νύφης.

Η 47χρονη ήταν εθισμένη στον τζόγο και γνώριζε πολύ καλά για την ύπαρξη χρημάτων στο σπίτι της πεθεράς της. Εισέβαλε στο σπίτι της ηλικιωμένης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, πήρε τα λεφτά και την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Αρνείται τις κατηγορίες η 47χρονη

Αρχικά, νύφη είχε αποκαλύψει στους αστυνομικούς ότι εκείνη σκότωσε την 75χρονη, ωστόσο στη συνέχεια κατά την ανακριτική διαδικασία, ανακάλεσε τα πάντα και επικαλέστηκε κενά μνήμης. Αργά το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η δίκη της 47χρονης με την ίδια να επιμένει στην αθωότητά της και να επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς για τα κενά μνήμης.

Η Εισαγγελέας δεν πείστηκε και πρότεινε την ενοχή της. Το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη της και απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της, μη αναγνωρίζοντας της ελαφρυντικά.

Το ηχητικό – ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας στις 29 Νοεμβρίου του 2025, στο οποίο ακούγονται τα δραματικά τελευταία λόγια της 75χρονης. Η 47χρονη είχε ντυθεί σαν άνδρας, προκειμένου να ληστέψει την πεθερά της, που ήταν και ο αρχικός σκοπός της.

Όπως είχε ισχυριστεί τότε η κατηγορούμενη, έφτασε στο σημείο να την δολοφονήσει επειδή νόμιζε ότι η 75χρονη την αναγνώρισε. Τώρα, βέβαια αρνείται τα πάντα…

Το ηχητικό:

Στο ηχητικό ακούγεται η ηλικιωμένη να φωνάζει:

«Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα… Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου… Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω. Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».