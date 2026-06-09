Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, στη Σαλαμίνα, με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Στις 09:20, ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής που κινείτο επί της οδού Ευριπίδου, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν αργά. Σημειώνεται ότι το ασθενοφόρο μετέφερε τον νεαρό οδηγό στο Κέντρο Υγείας της Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.