Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από drone της Πολιτικής Προστασίας, αποτυπώνοντας την ασύλληπτη ταχύτητα με την οποία γιγαντώθηκε το πύρινο μέτωπο στα Περιστέρια Σαλαμίνας το μεσημέρι της Κυριακής (16/8).

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η πύρινη λαίλαπα έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστής της καταστροφής, καθιστώντας την επέκταση της φωτιάς αστραπιαία.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, χρειάστηκαν μόλις τέσσερα λεπτά για να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Τα καρέ της Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνουν την εφιαλτική χρονολογική εξέλιξη:

Την ίδια ώρα, η ανησυχία εντείνεται, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ένα δεύτερο μέτωπο, το οποίο συνεχίζει το καταστροφικό του έργο στην περιοχή Σελήνια.