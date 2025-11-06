Σήμερα το μεσημέρι στις 3 πραγματοποιείται η κηδεία της 75χρονης που δολοφονήθηκε από ληστές στο σπίτι της στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Παρασκευής (31/10).

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της, στην οδό Ικάρων στη Σαλαμίνα.

Δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού, εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη με αιχμηρό αντικείμενο.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε σπασμένο και παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να σπάνε παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης και να μπαίνουν μέσα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι πέθανε με φρικτά βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε η ΕΡΤ, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τον λαιμό και τον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι.

Η ανάρτηση της οικογένειας της 75χρονης

«Η κηδεία της Στελλίτσας μας,της μανούλα μας που δολοφονήθηκε τόσο άδικα και βάναυσα από αυτά τα αποβράσματα θα γίνει την Πέμπτη 15:00 στον Άγιο Δημήτρη της Σαλαμίνας μας.

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τα δεκάδες συγκινητικά μηνύματα συμπαράστασης σας.»

Π.Π.