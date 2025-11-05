Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα για τη 75χρονη που δολοφονήθηκε στο σπίτι της από ληστές την Παρασκευή 31/10 στη Σαλαμίνα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι πέθανε με φρικτά βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε η ΕΡΤ, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τον λαιμό και τον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Η αρχική εκτίμηση των αρχών ήταν ότι η ηλικιωμένη είχε δεχθεί πλήγματα με μπουκάλι, ωστόσο η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι υπέστη μαρτυρικό θάνατο, φέροντας μάλιστα αμυντικά τραύματα στα χέρια της.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Δύο είναι σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το έγκλημα. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, για το γεγονός δηλαδή ότι μπήκαν μέσα με πρόθεση να σκοτώσουν, το έκαναν επειδή γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ, τα οποία κρατούσε μέσα στο σπίτι η 75χρονη και κάποια ακριβά κοσμήματα, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Οι κάμερες και η «τυφλή γωνία»

Το σπίτι της 75χρονης διέθετε τέσσερις κάμερες ασφαλείας – τρεις εξωτερικές και μία εσωτερική. Η τελευταία ήταν απενεργοποιημένη, όμως οι υπόλοιπες κατέγραφαν τον κήπο και τις πλευρές του σπιτιού. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένα σημείο που δεν καλυπτόταν από το σύστημα παρακολούθησης. Από εκεί φαίνεται πως εισέβαλαν οι ληστές, σπάζοντας το παράθυρο στη «τυφλή γωνία» που δεν κατέγραφαν οι κάμερες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την αστυνομία να επιχειρεί να εντοπίσει τους υπαίτιους της αποτρόπαιης δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.