Άναυδη έχει αφήσει την κοινή γνώμη, η υπόθεση με την δολοφονία της 75χρονης στην Σαλαμίνα. Το μαρτύριο της 75χρονης διήρκησε 40 λεπτά, προτού η νύφη της βάλει οριστικό τέλος στην ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να ικετεύει τη 46χρονη για τη ζωή της.

Η κατηγορούμενη δεν ακούγεται καθαρά, μιλά ψιθυριστά, ώστε να μην αναγνωριστεί η φωνή της.

Η αδικοχαμένη δέχεται ασταμάτητα χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι και αφού καταλαβαίνει ότι το τέλος της φτάνει, ακούγεται να προσεύχεται, λέγοντας το «Πάτερ Ημών»

Ο διάλογος πριν τη δολοφονία της 75χρονης

75χρονη: «Εκεί πέρα έχει, εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες (τροχήλατο τραπέζι που πιθανόν είχε χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά;»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

«Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι»

Η 46χρονη δηλώνει μετανιωμένη στην ομολογία της μετά τη σύλληψή της: «Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι».

Η δράστιδα ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο σπίτι για να πάρει 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο και ήθελε να επιστρέψει. Η πεθερά της είχε προηγουμένως δώσει στον γιο της 10.000 ευρώ για φύλαξη, αλλά κάποιος τα πήρε και ο γιος της, νιώθοντας τύψεις, μάζεψε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει και υπόσχεται να δώσει τα υπόλοιπα 2.000. Η δράστιδα πήρε τα 1.100 ευρώ, τα έχασε στο τζόγο και αποφάσισε να τα πάρει κρυφά από την πεθερά της.

Μπήκε στο σπίτι, αλλά όταν το θύμα αντέδρασε, η 46χρονη το χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ, χρησιμοποίησε μαχαίρι και την κατέσφαξε. Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, πλύθηκε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου. Οι αρχικές έρευνες ήταν ευρύτατες και οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν σε καταθέσεις συγγενών και άλλων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι, ώσπου εντόπισαν τη δράστιδα, η οποία τελικά ομολόγησε.