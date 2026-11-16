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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον 20χρονο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.