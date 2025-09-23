Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία προχώρησαν λιμενικοί το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν φωτογραφίες του ναυτικού οχυρού Σαλαμίνας.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες από τη Ρουμανία, ηλικίας 22 και 52 ετών εντοπίστηκαν μέσα σε τουριστικό σκάφος που έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι δύο άνδρες από τη Ρουμανία οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία).

Παράλληλα κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 4.700 ευρώ και 400 δολάρια που βρέθηκαν στην κατοχή τους ενώ το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οδηγήθηκε στα Παλούκια της Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Π.Ν..

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του».