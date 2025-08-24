Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε το βράδυ του Σαββάτου(23/8) ηλικιωμένη γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα δρόμο της Σαλαμίνας.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του οδηγού της μηχανής ο οποίος μόλις έμαθε ότι αναζητείται, παραδόθηκε.

Σε βάρος του συλληφθέντα που οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πειραιά, ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Την ίδια στιγμή η 83χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από τον οδηγό της μηχανής, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, στο νοσοκομείο Αττικόν.