Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς στον οικισμό Περιστέρια Σαλαμίνας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι.

Νωρίς, το πρωί της Δευτέρας, μια ημέρα δηλαδή μετά τη φονική φωτιά, βρέθηκαν στο νησί ερευνητές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις αυτοψίες, έλαβαν καταθέσεις από κατοίκους και εξέτασαν το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Η προκαταρκτική έρευνα της ΔΑΕΕ βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με τους ερευνητές να βρίσκονται μεταξύ δύο ενδεχόμενων.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη φωτιά στον οικισμό Περιστέρια Σαλαμίνας

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε η φωτιά από βλάβη ή σπινθήρα σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Για αυτό τον λόγο, στελέχη της ΔΑΕΕ αφαίρεσαν τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης, τα οποία θα μεταφέρουν σε εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα.

Ωστόσο, σημειώνεται πως υπάρχει ένα ακόμη σενάριο που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να είναι η αιτία που πυροδότησε τη φονική πυρκαγιά. Η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας, στην οποία διαμένει μια ηλικιωμένη που έχει προβλήματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η γυναίκα φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες καταθέσεις στους ανακριτικούς υπαλλήλους. Οι Αρχές εκτιμούν πως έγινε χρήση γυμνής φλόγας στο μπαλκόνι και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, πυροδοτήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην κατοικία της ηλικιωμένης, κατασχέθηκαν αναπτήρες και υλικά που παραπέμπουν σε χρήση για λιβάνισμα, όπως καρβουνάκια και θυμιατό.

Αμέλεια η αιτία της δεύτερης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ διερευνούν και αναζητούν τα ακριβή αίτια και της δεύτερης πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σαλαμίνα στην περιοχή Σελήνια, λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εστία φαίνεται να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο, σε παρατημένα ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα σενάρια ανθρώπινης αμέλειας.

Ωστόσο, σημειώνεται πως μέχρι στιγμής, τα στελέχη της ΔΑΕΕ δεν είναι σε θέση να καταλήξουν στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τις δύο φωτιές.