Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασε η αστυνομία στη Σαλαμίνα, μετά από καταγγελία ότι τρία ανήλικα παιδιά αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία σε παιδότοπο με πισίνα.

Το «100» ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου για το περιστατικό. Ειδικότερα, τρία ανήλικα ηλικίας, 3, 6 και 8 ετών ένιωσαν δυσφορία όταν μύρισαν την έντονη μυρωδιά του χλωρίου στον παιδότοπο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αιαντείου.

Τα μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού για εξετάσεις. Οι αστυνομικοί του τμήματος Σαλαμίνας συνέλαβαν την 61χρονη υπεύθυνη λειτουργίας του χώρου και τον 39χρονο, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος είναι ο συντηρητής της πισίνας με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.