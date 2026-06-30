Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, καθώς θαλαμηγός βυθίστηκε στη Σαλαμίνα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 11:00, το περιστατικό σημειώθηκε στη μαρίνα Βουρκαρίου και άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες βύθισής της.

Δείτε βίντεο με το πολυτελές σκάφος να βυθίζεται:

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, όλα ξεκίνησαν όταν το πολυτελές σκάφος επέστρεφε από δοκιμαστική διαδρομή και επιχειρούσε να δέσει στο λιμάνι. Τότε άρχισαν να εισρέουν νερά στη θαλαμηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Δείτε φωτογραφίες από τη βύθιση της θαλαμηγού:

Η θαλαμηγός έχει σημαία Πολωνίας και επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, τα οποία είχαν προλάβει να βγουν από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Σημειώνεται πως στην περιοχή τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού.

Δήλωση του Cpt. Dr. Γεώργιου Βάλλη για τη βύθιση σκάφους στη Σαλαμίνα

«Το περιστατικό βύθισης ιδιωτικού σκάφους στη Σαλαμίνα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη μεμονωμένο συμβάν. Είναι ένα ακόμη καμπανάκι κινδύνου που αποδεικνύει ότι η πρόληψη στη ναυτιλία αναψυχής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα ή λογικές εξοικονόμησης κόστους.

Είναι σημαντικό και το λέω ξεκάθαρα πως όλα τα σκάφη να διαθέτουν πληρώματα και να πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης που προβλέπονται. Όταν βλέπουμε σκάφη να βυθίζονται ενώ επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, τότε οφείλουμε να αναζητήσουμε τις πραγματικές αιτίες. Και αυτές, πολύ συχνά, βρίσκονται στην ελλιπή συντήρηση, στην απουσία πληρώματος και στην εγκατάλειψη του σκάφους κατά τη χειμερινή περίοδο.

Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται το επαγγελματικό πλήρωμα ως “περιττό κόστος” και λίγους μήνες αργότερα να αναρωτιόμαστε γιατί παρουσιάζονται σοβαρές βλάβες ή ακόμη και βυθίσεις. Τα πληρώματα δεν υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούν τους ιδιοκτήτες το καλοκαίρι. Υπάρχουν για να προστατεύουν το σκάφος, να προλαμβάνουν τις βλάβες και να διασφαλίζουν ότι κάθε σύστημα λειτουργεί σωστά, 365 ημέρες τον χρόνο. Αυτή είναι η ουσία της δουλειάς μας.

Η συντήρηση δεν είναι μια τυπική διαδικασία που ολοκληρώνεται μία φορά τον χρόνο. Δεν γίνεται από απόσταση. Δεν γίνεται όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Γίνεται καθημερινά, με ελέγχους, με επιθεωρήσεις, με τεχνική γνώση και με ανθρώπους πάνω στο σκάφος. Όταν αυτά απουσιάζουν, οι συνέπειες είναι αναμενόμενες.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. προειδοποιεί εδώ και χρόνια ότι η υποστελέχωση και η έλλειψη συνεχούς τεχνικής παρακολούθησης αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε για τα ίδια προβλήματα μόνο αφού συμβεί το ατύχημα.

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα ευθύνης. Και η ευθύνη δεν σταματά όταν δέσει το σκάφος στη μαρίνα. Συνεχίζεται κάθε μέρα του χρόνου».

Πηγή: Salamina Press