Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, καθώς θαλαμηγός βυθίστηκε στη Σαλαμίνα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 11:00, το περιστατικό σημειώθηκε στη μαρίνα Βουρκαρίου και άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες βύθισής της.

Δείτε βίντεο με το πολυτελές σκάφος να βυθίζεται:

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, όλα ξεκίνησαν όταν το πολυτελές σκάφος επέστρεφε από δοκιμαστική διαδρομή και επιχειρούσε να δέσει στο λιμάνι. Τότε άρχισαν να εισρέουν νερά στη θαλαμηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Δείτε φωτογραφίες από τη βύθιση της θαλαμηγού:

Η θαλαμηγός έχει σημαία Πολωνίας και επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, τα οποία είχαν προλάβει να βγουν από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Σημειώνεται πως στην περιοχή τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού.

Πηγή: Salamina Press