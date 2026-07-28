Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην επιχείρηση εστίασης στο Περιστέρι, η οποία συνδέθηκε με το περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης εννέα ατόμων —ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Οι παθόντες εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας την Κυριακή, και διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Καθώς διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το συγκεκριμένο κατάστημα, αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν προβαίνει σε εκτεταμένη παραγωγή τροφίμων εντός του καταστήματος, αλλά προμηθεύεται τα βασικά της προϊόντα, όπως ο γύρος, από εξωτερικούς συνεργάτες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων καταγράφηκε ότι οι 48 εργαζόμενοι της επιχείρησης έφεραν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας, ενώ η διοίκηση είχε ήδη φροντίσει για την πλήρη απολύμανση των εγκαταστάσεων με εξειδικευμένο εξοπλισμό και είχε έρθει σε επικοινωνία με τους νοσηλευόμενους.

Τα ευρήματα του ελέγχου δε δικαιολόγησαν την κατάσχεση προϊόντων εντός του καταστήματος, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να συγκλίνουν στο ότι η εστία της μόλυνσης εντοπίζεται πιθανότατα στην εφοδιαστική αλυσίδα και όχι στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Η υπόθεση περνά πλέον στη φάση της περαιτέρω διερεύνησης από τον ΕΟΔΥ, ενώ ξεκινά άμεσα η διαδικασία ιχνηλάτησης των εξωτερικών προμηθευτών για τον ακριβή προσδιορισμό της πηγής του βακτηρίου.