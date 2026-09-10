Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέες καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στους πιστούς. Αυτήν τη φορά, η αυστηρή και καυστική του κριτική δε στόχευσε ενήλικες, αλλά δύο 11χρονα παιδιά που επισκέφθηκαν τον ναό.

Όπως περιέγραψαν η μητέρα και ο θείος του ενός μαθητή, ο Ιεράρχης σχολίασε με έντονα επικριτικό τρόπο την εμφάνιση των παιδιών κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην εκκλησία. Ειδικότερα, απευθυνόμενος στο ένα αγόρι, σχολίασε αρνητικά τα μακριά του μαλλιά παρομοιάζοντάς το με κορίτσι και απαιτώντας να μην εμφανιστεί ξανά έτσι, ενώ στο δεύτερο παιδί έκανε παρατήρηση για τα παπούτσια του, εκφράζοντας την αποδοκιμασία του επειδή ήταν παλιά.

Η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση και φορτισμένη συναισθηματικά. Σε παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο θείος του ενός παιδιού εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για το περιστατικό, τονίζοντας την αθωότητα με την οποία τα παιδιά προσήλθαν στον χώρο.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη στάση αυτή με την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας, σημειώνοντας πως η πίστη συμπυκνώνεται στην αγκαλιά και την αποδοχή προς τους ανθρώπους και όχι στην καταδίκη της φτώχειας ή της εξωτερικής εμφάνισης.