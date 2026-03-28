Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ελασσόνα, από δημοτικές παρατάξεις αλλά και πολίτες, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται μία αντιδήμαρχος του Δήμου να κρατά τουρκική σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ, στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και τη Γαλλία, μέσω του προγράμματος Erasmus.

Για «πρωτοφανές θεσμικό και ιστορικό ατόπημα στο Δημαρχείο Ελασσόνας» κάνει λόγο η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Ελασσόνας.

«Η πόλη μας, η πρώτη που απελευθερώθηκε το 1912, δεν επιτρέπεται να γίνεται σκηνικό για τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θολώνουν τα μηνύματα της ιστορίας μας» αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της μείζονος αντιπολίτευσης

«Με έκπληξη, οργή και αποτροπιασμό, η παράταξή μας και οι δημότες της Ελασσόνας έγιναν μάρτυρες ενός αδιανόητου περιστατικού που έλαβε χώρα εντός του Δημαρχείου της ιστορικής μας πόλης.

Στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και την Γαλλία μέσω του προγράμματος Erasmus, η Αντιδήμαρχος Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα (ποντιακής καταγωγής!), παρουσία και της έτερης Αντιδημάρχου Παρασκευής Γκουγκουλή (εκπαιδευτικό!) επέλεξε να φωτογραφηθεί και να υποδεχθεί την μαθητική αποστολή κρατώντας, όχι την επίσημη εθνική σημαία της γείτονος χώρας όπως ορίζει το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά μια σημαία με τη μορφή του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ως αντιπολίτευση του Δήμου Ελασσόνας, οφείλουμε να θέσουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της:

Ο Κεμάλ Ατατούρκ έχει ταυτιστεί με τις πιο μαύρες σελίδες του Ελληνισμού, τη Γενοκτονία των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ανάρτηση και προβολή του συμβόλου του εντός ελληνικού δημόσιου κτιρίου αποτελεί κατάφωρη προσβολή προς τους απογόνους των προσφύγων που κατοικούν στην περιοχή μας και προς την εθνική συνείδηση όλων των Ελλήνων.

Οι διεθνείς ανταλλαγές και τα προγράμματα Erasmus έχουν σκοπό τη συναδέλφωση των λαών. Αυτό όμως επιτυγχάνεται μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της χρήσης των επίσημων κρατικών συμβόλων. Η χρήση μιας σημαίας που αποτελεί «ιδεολογικό λάβαρο» και όχι το επίσημο σύμβολο ενός κράτους, καταδεικνύει πλήρη άγνοια διπλωματικού πρωτοκόλλου και επικίνδυνη προχειρότητα.

Η πόλη μας, η πρώτη που απελευθερώθηκε το 1912, δεν επιτρέπεται να γίνεται σκηνικό για τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θολώνουν τα μηνύματα της ιστορίας μας.

Ερωτάται ο Δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Γάτσας:

Ήταν ενήμερος για την πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου του;

Καλύπτει πολιτικά την ενέργεια αυτή, η οποία υποβαθμίζει το κύρος του Δήμου μας;

Προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες για το ατόπημα αυτό;

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να αντιμετωπίζει τη διοίκηση του Δήμου ως πεδίο επικοινωνιακών πειραματισμών. Η φιλοξενία είναι ιερή, αλλά ο σεβασμός στην ιστορία και στα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτος».

Τι απαντάει ο Δήμος Ελασσόνας

Δήμος Ελασσόνας για τουρκική σημαία: Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό

Ο Δήμος Ελασσόνας, με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με φωτογραφία από την πρόσφατη επίσκεψη μαθητών του προγράμματος Erasmus+ στο Δημαρχείο, κρίνει σκόπιμο να τοποθετηθεί με σαφήνεια και υπευθυνότητα.

Ο Δήμος εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό του στην ιστορική μνήμη και στον πόνο που προκαλεί η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η διατήρηση της μνήμης αυτής αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής μας ταυτότητας και ιστορικής συνείδησης.

Η επίσκεψη μαθητών από τη Γαλλία και την Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «CAREN & ART», το οποίο εστιάζει αποκλειστικά σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, δημιουργικότητας και διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Η επίμαχη φωτογραφία αποτυπώνει μια αυθόρμητη στιγμή ανήλικης μαθήτριας, η οποία κρατούσε τη σημαία της χώρας της. Η ενέργεια αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν τελούσε υπό έγκριση και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, θέση ή έκφραση του Δήμου. Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι αποδόθηκε από την ίδια οποιοδήποτε πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο.

Για τους λόγους αυτούς, η συγκεκριμένη φωτογραφία αφαιρέθηκε άμεσα από κάθε επίσημη ανάρτηση, καθώς δεν αντανακλά τις αρχές, τις αξίες και τη στάση της δημοτικής αρχής ή της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετείχε στο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση των αντιδημάρχων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση:

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις εντυπώσεις που προκάλεσε η φωτογραφία με Τούρκους μαθητές και την τουρκική σημαία με την απεικόνιση του Κεμάλ Ατατούρκ. Αναγνωρίζουμε ότι η εικόνα αυτή προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα και άγγιξε ευαίσθητες ιστορικές μνήμες. Παρότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης, χωρίς πρόθεση συμβολικού ή πολιτικού μηνύματος, εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Δηλώνουμε ότι η παρουσία μας δεν συνιστά αποδοχή, έγκριση ή αδιαφορία απέναντι στους ιστορικούς συμβολισμούς που φέρει η εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά έλαβε χώρα χωρίς πρότερη γνώση του περιστατικού».

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια της νέας γενιάς, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στις ευαισθησίες της τοπικής κοινωνίας.

Έντονες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του εκδότη της εβδομαδιαίας Εφημερίδας «Η Έκδοση της Ελασσόνας», Απόστολου Βάλλα, κάτω από την οποία υπάρχουν επικριτικά σχόλια κατά της συγκεκριμένης αντιδημάρχου αλλά και του Δήμου Ελασσόνας.

ΣΙΩΠΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΒΡΙ ΕΝΩ ΚΑΙ…

Οι πέτρες τους κράζουν!!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Γράφει ο Απόστολος Βάλλας

Σε ότι μας αφορά δεν παραξενευόμαστε για την πραγματικότητα που βιώνουμε και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό σε όλους ότι τόσο τα κόμματα όσο και οι πολιτικοί κατά κανόνα για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η εκλογή τους και η παραμονή τους στην εξουσία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και προκειμένου να το πετύχουν δεν φείδονται ούτε κόπων ούτε συμβιβασμών ούτε συναλλαγών.

Αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που άπτεται της συλλογικής Εθνικής μας μνήμης, βαθύτατων πληγών που δεν θα σβήσουν ποτέ μέχρι την δικαίωσή τους, κάτι που αγνόησαν επιδεικτικά οι δυο κυρίες του Δήμου Ελασσόνας που τους ανατέθηκαν καθήκοντα Αντιδημάρχων, η κ. Γκουγκούλη και η κ. Καρκαβανίδου, κρατώντας και ποζάροντας πίσω από την Τουρκική σημαία όπου απεικονίζονταν ο σφαγέας 353 χιλιάδων Ελλήνων και όχι μόνο,… ο Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο οι Τούρκοι αποκαλούν Ατατούρκ, δηλαδή …Πατερούλη- Εθνάρχη τους, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν την φωτογραφία του γνωρίζουν άριστα γιατί το κάνουν και τον αναγνωρίζουν ως Πατερούλη και Εθνάρχη… ο άνθρωπος που έδινε διαταγές οι δολοφόνοι του να ξεκοιλιάζουν έγκυες μητέρες να σφάζουν έμβρυα, να βιάζουν και να κόβουν τους μαστούς, να παλουκώνουν ανθρώπους και ότι άλλο είναι δυνατόν να βάλει ο αρρωστημένος νούς του ανθρώπου!!

Επειδή καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια το θέμα να υποβαθμιστεί και οι πρωταγωνιστές της ύβρεως να..περάσουν από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ, εμείς θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε διότι πολύ απλά πιστεύουμε πως Πολιτική χωρίς κανόνες και ευθύνες είναι καθεστώς και δικτατορία, κάτι για το οποίο έχουμε χρέος και καθήκον όλοι μας να το αποτρέψουμε, απαντώντας και στον γνωστό συρφετό που κατ εργολαβία επιχειρεί μονίμως να μας συκοφαντήσει.

Πριν σταθούμε στα απείρου κάλλους ανόητα επιχειρήματα τόσο των πρωταγωνιστων, δυστυχώς και του Συλλόγου Ποντίων Ελασσόνας να επισημάνουμε πως στις αποστολές των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ υποχρεωτικά συνοδεύονται από τους καθηγητές τους καιτους διευθυντές των Σχολικών μονάδων τους.

Παραθέτουμε την σχετική παράγραφο του προγράμματος…

«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

• Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο μαθητές ανά ομάδα): μια ομάδα μαθητών από το σχολείο αποστολής μπορεί να περάσει χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε άλλη χώρα. Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σχολείου αποστολής, καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.»

ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣ- ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ελασσόνας με το περιεχόμενο της οποίας, υποτιμά ακόμα περισσότερο την νοημοσύνη των πολιτών, χαρακτηριστικό των καθεστωτικών και δικτατορικών εξουσιών, με λίγα λόγια της λογικής…αυτή είναι η απάντησή μας, δεχτείτε τη και βουλώστε το,ενημερώνοντάς μας πώς…«Η επίμαχη φωτογραφία αποτυπώνει μια αυθόρμητη στιγμή ανήλικης μαθήτριας, η οποία κρατούσε τη σημαία της χώρας της. Η ενέργεια αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν τελούσε υπό έγκριση και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, θέση ή έκφραση του Δήμου. Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι αποδόθηκε από την ίδια οποιοδήποτε πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο¨.»

Επίσης να κάνουμε γνωστό, σύμφωνα με διασταυρωμένη πληροφόρησή μας,πως τίποτα δεν δημοσιεύεται, ούτε κείμενο ούτε φωτογραφία χωρίς την έγκριση του Δημάρχου, μια…λεπτομέρεια που τον τοποθετεί άμεσα στο κάδρο των κυρίων πρωταγωνιστών. Έτσι για την ιστορία μιάς και κάποιοι κύκλοι επιχειρούν να…φορτώσουν την Ύβρι σε όλους τους άλλους εκτός από τον Δήμαρχο!!

Ρωτάμε λοιπόν σε αυτά τα αλαζονικά…αστροπελέκια…από πού βγάλατε το συμπέρασμα ότι η ενέργεια δεν ήταν προγραμματισμένη;

Πείτε και σε εμάς τον τρόπο που καταλάβατε κάτι τέτοιο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι κάτι δεν είναι προγραμματισμένο όταν δεν έχεις μαζί σου τα υλικά για να οργανώσεις κάτι και εκείνη την στιγμή ζητάς από τον φορέα στον οποίο φιλοξενείσαι αν έχει την δυνατότητα να σε εξυπηρετήσει!!

Η ανήλικη μαθήτρια την οποία επικαλείσθε, έχει σημασία και η επισήμανση που κάνετε περί ανήλικης επιχειρώντας να δώσετε βαρύτητα στο γελοίο σας επιχείρημα,συνοδεύονταν από την καθηγήτριά της, ή τον διευθυντή της, μήπως και οι συνοδοί ενεργούσαν αυθόρμητα;!!

Δεύτερη γελοιότητα που προτάσσετε,- ειλικρινά θεωρούμε ότι είναι ο ηπιότερος χαρακτηρισμός το…γελοίο…που χρησιμοποιούμε λέγοντάς σας πως δεν μπορείτε να υποτιμάτε την νοημοσύνη κανενός-είναι ο ισχυρισμός σας ότι… Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι αποδόθηκε από την ίδια οποιοδήποτε πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο». Εξηγήστε και σε εμάς από πού εξάγετε αυτό το συμπέρασμα, όταν μάλιστα η…ανήλικη μαθήτρια επέλεξε να υψώσει όχι την επίσημη σημαία της χώρας της, αλλά την σημαία με την μορφή του σφαγέα των Ελλήνων Μουσταφ Κεμάλ, πού; Στην Ελασσόνα, στην πόλη που σηματοδοτεί το δεύτερο 1821 και την απαρχή της απελευθέρωσης της Πατρίδας μας στα σημερινά ΄της όρια, μέσα στον κορυφαίο χώρο, στην καρδιά της Πόλης στο Αυτοδιοικητικό Μέγαρο !!

Οι δυο Αντιδήμαρχοι η κ. Γκουγκούλη και η κ.Καρκαβανίδου δήλωσαν πως… «Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις εντυπώσεις που προκάλεσε η φωτογραφία με Τούρκους μαθητές και την τουρκική σημαία με την απεικόνιση του Κεμάλ Ατατούρκ.

Αναγνωρίζουμε ότι η εικόνα αυτή προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα και άγγιξε ευαίσθητες ιστορικές μνήμες.

Παρότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης, χωρίς πρόθεση συμβολικού ή πολιτικού μηνύματος, εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί.

Δηλώνουμε ότι η παρουσία μας δεν συνιστά αποδοχή, έγκριση ή αδιαφορία απέναντι στους ιστορικούς συμβολισμούς που φέρει η εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά έλαβε χώρα χωρίς πρότερη γνώση του περιστατικού».

Ρωτάμε τις δύο κυρίες, τι εννοούν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς πρόθεση συμβολικού ή πολιτικού μηνύματος;

Τι άλλο έπρεπε να συμβεί; Μήπως να έβγαινε η …ανήλικη συνοδευόμενη από τις συμμαθήτριές της και τις συνοδούς της με την σημαία ανα χείρας με την μορφή του σφαγέα Μουσταφά και να έκαναν πορεία στην πόλη της Ελασσόνας;

Μήπως έπρεπε με την ανάρτηση της σημαίας που καθύβριζε το Έθνος μας να υπάρχει και γραπτό μήνυμα για να έχει χαρακτήρα συμβολισμού και πολιτικής;

Έχουν επίγνωση οι Αντιδήμαρχοι για όσα γράφουν και ισχυρίζονται προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα;

Επίσης επειδή ορισμένοι επιχειρούν να μας συκοφαντήσουν και ως μισογύνηδες κάνοντας λόγο ότι τάχα μου χυθήκαμε για να…φάμε δυο γυναίκες, απαντάμε σε όλα αυτά τα τρολάκια, να αφήσουν αυτές τις γελοιότητες διότι εδώ δεν πρόκειται ούτε για γυναίκα ούτε για άνδρα, άλλωστε σε ότι μας αφορά, άνδρας και γυναίκα έχουν την ίδια αξία και είναι ισότιμοι στα πάντα, εδώ πρόκειται για δυο ανθρώπους που έιναι Αντιδήμαρχοι και έχουν υποπέσει σε βαρύτατο ατόπημα.

Επίσης οι δυο Αντιδήμαρχοι, πουθενά δεν ζητάνε συγγνώμη παρά μόνο εκφράζουν την λύπη τους,λέγοντας…«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις εντυπώσεις που προκάλεσε η φωτογραφία με Τούρκους μαθητές και την τουρκική σημαία με την απεικόνιση του Κεμάλ Ατατούρκ».

Είναι συνειδητή επιλογή τους να μην ζητήσουν συγγνώμη διότι τότε θα αποδέχονταν το λάθος τους, την γκάφα τους, ο καθένας ας το χαρακτηρίσει όπως νομίζει.

ΣΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ…

Διαβάζουμε μεταξύ άλλων εκτός της…καρδιάς του προβλήματος που είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής,… « Οφείλουμε όμως να θέσουμε ένα ουσιαστικό ερώτημα στην πολιτεία: πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται η μεταφορά ενός τόσο φορτισμένου για εμάς συμβόλου στην Ελλάδα, όταν αντίστοιχα, κατά τις δικές μας επισκέψεις στον Πόντο, απαγορεύτηκε αυστηρά η παρουσία ακόμη και του ιστορικού μας συμβόλου, του αετού του Πόντου;»

Αναρωτηθήκαμε μήπως και το περιστατικό έλαβε χώρα στον χώρο του Μαξίμου, στο Προεδρικό Μέγαρο ή οπουδήποτε αλλού εκτός από τον χώρο του Δημαρχείου Ελασσόνας, και κάνουμε εμείς τόσο λάθος να ασχολούμαστε και να αναδεικνύουμε το θέμα αδικώντας τόσο την Δημοτική Αρχή όσο και τις δύο Αντιδημάρχους!!

Οι άνθρωποι δεν αναφέρουν πουθενά στην ανακοίνωσή τους, την έχουμε δημοσιεύσει ολόκληρη σε άλλο κείμενό μας, ότι το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Ελασσόνα, μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, εκεί στον χώρο που υποτίθεται ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον τόπο μας.

Κάνουν επίσης λόγο για φιλοξενία γράφοντας… «Η Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας σέβεται απόλυτα τις αρχές της φιλοξενίας και της ανταλλαγής πολιτισμών. Ωστόσο, ο σεβασμός αυτός οφείλει να είναι αμοιβαίος και να λαμβάνει υπόψη την ιστορική μνήμη και την ευαισθησία των τοπικών κοινωνιών»..και λοιπόν; Τι μας λένε με αυτό; Ποιος δεν σέβεται απόλυτα τις αρχές της φιλοξενίας; Τους πέρασε από το μυαλό τους ότι μάλλον οι φιλοξενούμενοι δεν σεβάστηκαν τίποτα και οι αρμόδιοι αντι να τους επαναφέρουν στην τάξη, χαρούμενοι συμπαρατάχτηκαν μαζί τους;

Από βλακεία; Από αγραμματοσύνη; Από έλλειψη γνώσης της ιστορίας; Η μια μάλιστα είναι και εκπαιδευτικός; Από αδυναμία να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα σύμβολα και τους συμβολισμούς;…διαλέξτε ότι θέλετε…λαική!!

Τέλος με την θλιβερή ανακοίνωση της Ένωσης των Ποντίων Ελασσόνας, διαβάζουμε και την άλλη αοριστία… «Η Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και τη θλίψη της σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση φωτογραφιών από την επίσκεψη Τούρκων μαθητών στον Δήμο μας, κατά την οποία εμφανίζονται να κρατούν τουρκική σημαία με την απεικόνιση του Μουσταφά Κεμάλ.»

Αλήθεια τι εννοούν με το…από την επίσκεψη των Τούρκων μαθητών στον Δήμο μας; δηλαδή, για να το καταλάβουμε και εμείς, εννοούν την επίσκεψή τους στα ποτάμια μας στα βουνά μας, στους δρόμους μας, στα καταστήματά μας, ή όπου αλλού;

Δεν τους πληροφόρησε κανείς ότι το περιστατικό συνέβη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, ή είναι μια ακόμα προσπάθεια να υποβαθμίσουν την Ύβρι που διεπράχθη, στοιχιζόμενο το Δ.Σ στην…γραμμή του Δημάρχου;

Μόνο θλίψη έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ποντίων Ελασσόνας και τίποτ άλλο, κρίμα!!

Όσο για τα κόμματα και τους βουλευτές, ειλικρινά η στάση τους δεν αντέχει σε καμία κριτική, άλλωστε η κατάσταση και τα χάλια στα οποία οδήγησαν την χώρα διαχρονικά δίνει τις απαντήσεις…

τέλος το συμβάν στον Δήμο Ελασσόνας αναρτήθηκε σε Τουρκικές ιστοσελίδες…

Ακολουθούν ορισμένα σχόλια πολιτών κάτω από την ανάρτηση



