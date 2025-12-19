Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Κοκκαρίου που παρέμεινε κλειστός από τις τρεις το μεσημέρι με μικρά διαστήματα που οι αγρότες επέτρεπαν τη διέλευση των οχημάτων.

Συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί της Σάμου

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε στήσει με νέα απόφαση του μπλόκο με τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί, στον κόμβο του Κοκκαριου. Την κινητοποίηση στήριξε το Εργατικό Κέντρο καθώς και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του.

Πηγή: ΕΡΤ