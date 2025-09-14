Στα χέρια των λιμενικών αρχών βρέθηκαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 24 και 28 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση μεταναστών, μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει ξανά να περάσουν παράνομα μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς τη Σάμο.

Ενέδρα

Το τελευταίο τους ταξίδι αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς οι λιμενικοί είχαν στήσει ενέδρα στην περιοχή «Μεγάλο Σεϊτάνι». Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις να σταματήσουν, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν με ταχύπλοο σκάφος 450 ίππων, που έπλεε με ταχύτητα περίπου 60 μιλίων προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Οι ελληνικές αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε προειδοποιητικές βολές, με αποτέλεσμα το σκάφος να ακινητοποιηθεί και οι διακινητές να συλληφθούν.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Αστυνομίας και της FRONTEX εντόπισαν στην παραλία 25 μετανάστες, οι οποίοι αναγνώρισαν τους δύο συλληφθέντες ως τους ανθρώπους που τους μετέφεραν από την Τουρκία.

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου, ενώ σε βάρος των δύο διακινητών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση μεταναστών.