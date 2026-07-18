Με αίσιο τρόπο έληξε η περιπέτεια ενός 23χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε δυσπρόσιτο σημείο στις Βάθρες της Σαμοθράκης, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε σήμα για τον τραυματισμό του νεαρού στο άνω άκρο, ατύχημα που συνέβη την ώρα που έκανε πεζοπορία, καθώς έπεσε σε δύσβατη περιοχή. Έπειτα από κλήση που έγινε στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, στέλνοντας στην περιοχή τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατόρθωσαν να τον προσεγγίσουν και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, απ’ όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.