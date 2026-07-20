Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διάσωση γυναίκας, η οποία εγκλωβίστηκε σε δύσβατη τοποθεσία στην περιοχή Γριά Βάθρα της Σαμοθράκης.

Το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, πραγματοποιούσε πεζοπορία όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε δύσβατο μονοπάτι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο άνω άκρο.

Η τραυματίας κάλεσε αμέσως στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, γεγονός που επέτρεψε στις Αρχές τον άμεσο γεωεντοπισμό της θέσης της.

Για την προσέγγιση και την ανάσυρσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Μόλις τα διασωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, την τοποθέτησαν με ασφάλεια σε φορείο και τη μετέφεραν σε προσβάσιμο δρόμο, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της.