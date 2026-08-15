Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8), αυτή τη φορά στο νησί της Σαμοθράκης. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε τις Αρχές στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης. Λίγο πριν τις 18:27, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με σαφή οδηγία να παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για τον ταχύτατο περιορισμό της φωτιάς, έχει στηθεί συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, έχοντας στο πλευρό τους πρόθυμους εθελοντές και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που επιχειρούν με συνεχείς ρίψεις νερού.

Το έργο της κατάσβεσης ενισχύεται από υδροφόρα οχήματα που έχει διαθέσει ο Δήμος Σαμοθράκης.

Την ώρα που η μάχη στο πεδίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Τη σχετική έρευνα και προανάκριση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα.