Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα μια 15χρονη Ελληνίδα, σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης.

Η νεαρή κοπέλα κάλεσε το 112, γνωστοποιώντας τον τραυματισμό της και το σημείο που βρισκόταν, οπότε ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Η 15χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου και την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο.