Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς μιας 70χρονης πεζοπόρου ολοκληρώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα στη Σαμοθράκη, μετά από τραυματισμό που υπέστη η γυναίκα στη δημοφιλή αλλά δύσβατη περιοχή «Βάθρα του Φονιά», ένα από τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα φυσικά αξιοθέατα της Σαμοθράκης.

Η 70χρονη πεζοπόρος, κινούμενη στο δύσβατο μονοπάτι, τραυματίστηκε και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της ή να επιστρέψει αυτόνομα. Διατηρώντας την ψυχραιμία της, χρησιμοποίησε τον αριθμό 112, δίνοντας το στίγμα της θέσης της στις αρχές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως έξι πυροσβέστες με ένα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προσέγγισαν το σημείο και μετέφεραν την ταυματία σε ασφαλές μέρος.

Η πεζοπορία στα άγρια φαράγγια και οι βουτιές στις περίφημες βάθρες της Σαμοθράκης αποτελούν το σήμα κατατεθέν του νησιού, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες φυσιολάτρες και περιπατητές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ωστόσο, η ιδιαίτερη γεωμορφολογία του νησιού απαιτεί αυξημένη προσοχή αφού η απουσία ανθρωπογενών παρεμβάσεων διατηρεί τη μοναδική ομορφιά της φύσης, αλλά παράλληλα καθιστά τα μονοπάτια απαιτητικά.