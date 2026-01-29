Πίσω από το συγκλονιστικό πολύνεκρο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ήρθε στο «φως» και η σαν «αρχαία τραγωδία» προσωπική ιστορία ενός από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους νεαρούς που έχασαν τη ζωή τους, κουβαλούσε ήδη μια βαριά οικογενειακή ιστορία, άμεσα συνδεδεμένη με τον ίδιο δρόμο στη Τιμισοάρα.

Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί επίσης σε τροχαίο στη Ρουμανία, αρκετά χρόνια πριν, σε αυτόν τον δρόμο όπου εκτυλίχθηκε και το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 27χρονο φίλαθλο του Δικεφάλου.

Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός φορτηγού και έχασε τη ζωή του οδηγώντας νταλίκα στη συγκεκριμένη οδική αρτηρία.

Ο γιος του, λίγα χρόνια αργότερα, σαν ένα «διεστραμμένο παιχνίδι» της μοίρας βρέθηκε να ακολουθεί την ίδια τραγική διαδρομή, επιφυλάσσοντάς του με σκληρό, και άδικο τρόπο, το ίδιο χτύπημα, στην ίδια χώρα.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι του Star, γυναίκες από το οικογενειακό περιβάλλον του Δημήτρη, περιέγραψαν με συγκλονιστικά λόγια ότι το παιδί είχε μείνει ορφανό από πατέρα, μόλις στα 12 του χρόνια.

Όπως ανέφεραν, ο πατέρας του σκοτώθηκε με την νταλίκα στον ίδιο ακριβώς δρόμο στη Ρουμανία, γεγονός που κάνει τη σύμπτωση να μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας του είχε φύγει με τη νταλίκα στον ίδιο δρόμο, πάλι στη Ρουμανία. Το παιδί έμεινε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι και τα τελευταία χρόνια ζούσε με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε συγγενής του 27χρονου στο Star.

Άλλο συγγενικό πρόσωπο, με εμφανή την οδύνη, πρόσθεσε: «Η μάνα του ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι. Ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του».

Η ιστορία του Δημήτρη Μαρωνίτη προσθέτει ένα ακόμη δραματικό κεφάλαιο στο πολύνεκρο δυστύχημα, αποκαλύπτοντας μια τραγική επανάληψη της μοίρας που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους.