Στο ραντάρ του ελληνικού FBI μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μπει τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κορυφή του παγόβουνου ήταν οι συλλήψεις και η εξάρθρωσης της σπείρας στην Κρήτη ενώ οι πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα στις φυλακές θα οδηγηθούν τουλάχιστον δέκα παρόμοιες συμμορίες, που είχαν απλώσει τα δίχτυα τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Πρόκειται για πυρήνες που είχαν παρόμοιο τρόπο δράσης και στρατολογούσαν δήθεν αγρότες για να τους ανοίξουν κωδικούς επιδότησης στα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων). Φρόντιζαν μάλιστα να τους «εφοδιάζουν» με αδήλωτα αγροτεμάχια που δήθεν μίσθωναν για να πάρουν με νομιμοφανή τρόπο τις επιδοτήσεις. Οι σπείρες του ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιρναν γενναίο μερίδιο από τα χρήματα των παράτυπων επιδοτήσεων και άφηναν ένα μέρος στους δήθεν δικαιούχους, που έτσι κι αλλιώς έπαιρναν κονδύλια που δεν τους αναλογούσαν καν.

Με τον τρόπο αυτό βρέθηκαν άνθρωποι άσχετοι με το αγροτικό ή το κτηνοτροφικό επάγγελμα να προσπορίζονται εισοδήματα που προορίζονταν για την ενίσχυση των παραγωγών της γης. Την ίδια ώρα το ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με την Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα σε περίοπτη θέση, εκτινάχθηκε και η αύξηση αυτή τράβηξε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ξεκίνησε την έρευνα.

Ο σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων ασφαλείας Άγγελος Αγραφιώτης, δήλωσε πως: «Οι αστυνομικοί λειτούργησαν κάτω από τις εντολές της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας που κατόρθωσε να έχει στα χέρια της όλες τις συνομιλίες των υπόπτων. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν κάτω από κάλυψη».

Τα κυκλώματα είχαν στους κόλπους τους συνήθως γνώστες της διαδικασίας και ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά στα ΚΥΔ, που μπορούσαν να εκδίδουν κωδικούς με … συνοπτικές διαδικασίες και να «παντρεύουν» τα αδήλωτα αγροτεμάχια με τους μαϊμού κωδικούς.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα της Κρήτης

Τα μέλη του κυκλώματος που δρούσε στις Αρχάνες είχαν μπει στο ραντάρ των αστυνομικών του ελληνικού FBI για μέρες. Οι Αρχές γνώριζαν κάθε τους κίνηση, πρόσωπα που συναντούσαν, ακόμη και συνομιλίες που αντάλλασσαν μεταξύ τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. τα είχε καταγράψει όλα. Στις συνομιλίες ακούγονται οι μεταξύ τους συνεννοήσεις για θέματα που αφορούν και στις επιδοτήσεις.

Οι αστυνομικοί αναλυτές ψάχνουν απαντήσεις και στις ιδιόχειρες σημειώσεις που εντόπισαν στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Σε αυτές φέρεται να υπάρχουν ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ατόμων που στρατολογούνταν και έπαιρναν χρήματα από το κύκλωμα.

Αργά το βράδυ της Τρίτης ολοκληρώθηκαν οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή της πρώτης ομάδας των συλληφθέντων που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος στο Ηράκλειο που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν και εγγυήσεις άνω των 15.000 ευρώ.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος και τον λογιστή Γιώργο Λαμπράκη να απολογούνται τελευταίοι.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος τους έχει ασκήσει ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά αδικήματα όπως:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.