Σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1996, το ελληνικό επιχειρείν και ο κόσμος του αθλητισμού «πάγωσαν» στο άκουσμα μιας τραγικής είδησης. Ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, ένας οραματιστής επιχειρηματίας και η σπουδαιότερη διοικητική μορφή στην ιστορία του ΟΦΗ, έφευγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Το κενό που άφησε πίσω του ήταν δυσαναπλήρωτο, όμως η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή και μνημονεύεται με βαθύ σεβασμό, ακριβώς 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Τα πρώτα χρόνια και η «ήρεμη δύναμη» στο επιχειρείν

Προτελευταίο από τα έξι παιδιά του Γιάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, ο Θόδωρος (όπως τον αποκαλούσαν οι δικοί του άνθρωποι) υπήρξε για περισσότερο από δύο δεκαετίες (1974-1996) ένας από τους βασικότερους πυλώνες της εγχώριας αναπτυξιακής πορείας. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, παντρεμένος με τη Σάσσα Βαρδινογιάννη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Νίκο και τον Γιάννη.

Διαθέτοντας σπάνιες ικανότητες, καθιερώθηκε ως μία «ήρεμη δύναμη» στον επιχειρηματικό στίβο. Πέρα από την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου του ομίλου των οικογενειακών επιχειρήσεων, είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό του τον νευραλγικό τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών (Motor Oil). Η καινοτόμος δράση του, ωστόσο, επεκτάθηκε με τεράστια επιτυχία στη ναυτιλία, τις τράπεζες, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς υπήρξε, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε ό,τι κι αν καταπιάστηκε.

Το κοινωνικό έργο και ο υπάλληλος που έγινε «οικογένεια»

Πέρα από την επιχειρηματική του οξυδέρκεια, ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης ξεχώριζε για τις βαθιές του ευαισθησίες ως άνθρωπος. Πίστευε ακράδαντα ότι η επιχειρηματική κερδοφορία αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μοιράζεται. Γι’ αυτό, φρόντιζε πάντα να επιστρέφει στην κοινωνία ένα πλουσιοπάροχο «μέρισμα», στηρίζοντας αθόρυβα όσους είχαν ανάγκη.

Χαρακτηριστική του ήθους του είναι μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν υπάλληλό του, ο οποίος, έχοντας το παιδί του βαριά άρρωστο, ζήτησε από τον Θεόδωρο ένα ποσό με τη μορφή δανείου. Μέσα σε ελάχιστες ώρες, ένας υπάλληλος του λογιστηρίου παρέδωσε στον πατέρα την επιταγή. Ο Βαρδινογιάννης φρόντισε να διεκπεραιωθεί το ζήτημα άμεσα, χωρίς συναντήσεις και ερωτήσεις που θα έφερναν τον εργαζόμενο σε δύσκολη θέση, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως αντιμετώπιζε το προσωπικό του σαν αληθινά μέλη της οικογένειάς του.

Ο «Αρχιτέκτονας» του μεγάλου ΟΦΗ και το παλάτι του ΒΑΚ

Η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του για τη γενέθλια κρητική γη και τον αθλητισμό ήταν η αφοσίωσή του στον ΟΦΗ. Αν και το όνομα της οικογένειας ήταν ιστορικά ταυτισμένο με τον Παναθηναϊκό, ο ίδιος αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της μεγάλης κρητικής ομάδας. Με τον Ευγένιο Γκέραρντ στο τιμόνι, ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας (1987) και έγραψε χρυσές σελίδες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η κορυφαία προσφορά του στον σύλλογο παραμένει η κατασκευή του «Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου» (ΒΑΚ), ενός από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Σε μια έκταση 50 στρεμμάτων στην περιοχή Σκαφιδαρά του Δήμου Γαζίου, οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν το 1988 με αποκλειστική χρηματοδότηση της οικογένειας. Το Αθλητικό Κέντρο (ιδιοκτησίας του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, με παραχώρηση στην ΠΑΕ για 99 χρόνια) μεταμόρφωσε τα στάνταρ του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαθέτει τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου για την πρώτη ομάδα και τις ακαδημίες, καθώς και κτηριακές εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στα ενδότερά του κρύβει ένα πρότυπο φυσιοθεραπευτικό και εργομετρικό κέντρο (με πισίνα, σάουνα, λέιζερ, υπερήχους, απινιδωτές και μικρό χειρουργικό σετ), πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σύγχρονα αποδυτήρια και γραφεία.

Μια αιώνια υστεροφημία

Ο ξαφνικός θάνατός του πριν από 30 χρόνια βύθισε στο πένθος το ελληνικό επιχειρείν, το εγχώριο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.

Για τους φιλάθλους της κρητικής ομάδας, ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης δεν ήταν απλώς ένας μεγαλομέτοχος, αλλά ο κορυφαίος, «φυσικός» ηγέτης στην ιστορία του συλλόγου. Σε ένδειξη αιώνιας ευγνωμοσύνης, το γήπεδο της ομάδας στο Ηράκλειο, το φημισμένο «Γεντί Κουλέ», φέρει πια επίσημα το όνομά του.

Η «ήρεμη δύναμη» της οικογένειας Βαρδινογιάννη μπορεί να έφυγε νωρίς, όμως η «αγαθή μνήμη» του και το τεράστιο έργο του παραμένουν ανεξίτηλα στον χρόνο.