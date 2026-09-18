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Δεκατρία χρόνια πέρασαν από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που άφησε βουβή την ελληνική κοινωνία. Ο χρυσαυγίτης, Γιώργος Ρουπάκιας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 αφαίρεσε τη ζωή του μουσικού με μαχαίρι στο Κερατσίνι .

Η δολοφονία του δεν ήταν απλά ο χαμός ενός νέου ανθρώπου, αλλά μετέτρεψε τον Παύλο Φύσσα σε διαχρονικό σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και αποτέλεσε την αφορμή για την ιστορική δίκη που απέδειξε και δικαστικά ότι η Χρυσή Αυγή αποτελούσε εγκληματική οργάνωση.

Οι εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του Παύλου Φύσσα έχουν ξεκινήσει στο Κερατσίνι, ο κόσμος συγκεντρώνεται σιγά – σιγά γύρω από το μνημείο του.

Δήλωση από τον πατέρα του Βασίλη Μάγγου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 από αστυνομικούς της ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ:

Ποιοι καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα καταδικάστηκε ως φυσικός αυτουργός ο Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της Χρυσής Αυγής.

Επίσης τον δρόμο της φυλακής πήρε η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Συνεργοί τους ήταν Γιώργος Πατέλης, ο Ιωάννης Καζαντζόγλου, καθώς και οι Ιωάννης Άγγος, Μάριος Αναδιώτης, Γιώργος Δήμου, Ελπιδοφόρος Καλαρρύτης, Ιωάννης Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γιώργος Σκάλκος, Γιώργος Σταμπέλος, Λέων Τσαλίκης και Νικόλαος Τσόρβας.

Οι καταδίκες επιβεβαιώθηκαν τελεσίδικα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σφραγίζοντας δικαστικά τον χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

Το χρονικό της δολοφονίας που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, ο 34χρονος Παύλος Φύσσας δέχθηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στην περιοχή του Κερατσινίου.

Παρά τα θανάσιμα τραύματά του, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο γνωστός μουσικός κατάφερε να υποδείξει τον δράστη στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του. Λίγο αργότερα, ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η δολοφονία αυτή ξεσήκωσε κύμα οργής και άνοιξε τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής.

Η ιστορική δίκη κατέληξε στο να χαρακτηριστεί το «κόμμα» εγκληματική οργάνωση, ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και 15 ακόμη άτομα από την ίδια υπόθεση κρίθηκαν ένοχα για συνέργεια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει των εκδηλώσεων για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει την εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τις 14:00 το μεσημέρι στις περιοχές της Νίκαιας και του Κερατσινίου.

Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, και θα επηρεάσουν τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Σαλαμίνος: Από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρος Π. Ράλλη: Μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδός Π. Φύσσα: Από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδός Τζαβέλλα: Μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδός Ηλιουπόλεως: Μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδός Καρακουλουξή: Μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Επιπρόσθετα, από τις 14:00 έως και τις 23:00 το βράδυ απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις προαναφερθείσες οδούς και λεωφόρους.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες των εκδηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ποιος ήταν ο Παύλος Φύσσας

Ο πατέρας του Φύσσα δούλευε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και εκείνος μετά το σχολείο τον ακολούθησε ως το 2003. Στη συνέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά με τη μουσική.

Ήδη από την ηλικία των 18 ετών είχε γνωριστεί με μέλη της Freestyle Productions, εταιρείας παραγωγής μουσικής με έδρα το Πέραμα. Το καλλιτεχνικό του όνομα Killah P σήμαινε, σύμφωνα με τον ίδιο, «Killah Past – Δολοφόνος του παρελθόντος» και το πήρε όταν αποχώρησε από την Freestyle Productions, χωρίς να χάσει ποτέ επαφή με τους κύκλους του μέχρι και την δολοφονία του.

Είχε συμμετάσχει σε δισκογραφικές συλλογές και είχε κάνει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια. Συνεργάστηκε με γνωστούς χιπ χοπ καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μεντζέλος από τα Ημισκούμπρια, μαζί με τον οποίο δημιούργησε βίντεο με τίτλο «Κρίση», και τον Λόγο Απειλή.

Δεν ενδιαφερόταν για την εμπορική διάθεση της μουσικής παραγωγής του, η οποία διανεμόταν ελεύθερα στο ίντερνετ.

Μέσω της μουσικής του μιλούσε για την στάση που ακολουθούσε στην ζωή του, για πρόσφυγες, μετανάστες, για τη βία του κατεστημένου, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 και του Κάρλο Τζουλιάνι, διαδηλωτή στη Γένοβα το 2001. Δεν ανήκε σε καμία παράταξη, αλλά είχε αναπτύξει αντιφασιστική δράση.