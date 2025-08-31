Ένα δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά στο Επαρχείο της Σαντορίνης, όταν ένας πολίτης έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Ο δρόμος γέμισε κόσμο, ενώ όλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί το ανθρώπινο δράμα που εκτυλισσόταν μπροστά τους.

Η ζωή του άνδρα κρεμόταν από μια κλωστή, μέχρι που ένας αστυνομικός, που υπηρετούσε προσωρινά στη Σαντορίνη, με απόσπαση από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να του κάνει Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Για περίπου 20 λεπτά, ιδρωμένος και εξουθενωμένος, παρέμεινε δίπλα στον πολίτη, προσπαθώντας να τον κρατήσει στη ζωή.

Στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία και ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η συντονισμένη προσπάθεια απέδωσε καρπούς και οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται ζωντανός.

Αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό του ανέφερε:

«Το έβλεπες στη ματιά του, στην αποφασιστικότητα και στην αγωνία του… Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο αστυνομικός, εξουθενωμένος, γύρισε στο πόστο του σαν να μας έλεγε: “Πώς κάνετε έτσι ρε παιδιά, το καθήκον μου έκανα, αυτή είναι η δουλειά μου”».

Το βίντεο στάλθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο γραφείο του πρωθυπουργού, για να αναδειχθεί η καθημερινή μάχη που δίνουν έντιμοι αστυνομικοί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο μάρτυρας προτίθεται να το αποστείλει και στον Δήμο, ώστε να τιμηθεί επίσημα ο ήρωας αστυνομικός, τον οποίο περιγράφει ως «ένα διαμάντι της Αστυνομίας».

Η πράξη του αποτελεί παράδειγμα αλτρουισμού και αφοσίωσης, δείχνοντας τη σημασία της ψυχραιμίας και της αποφασιστικότητας στις κρίσιμες στιγμές

