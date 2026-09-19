Η Καλντέρα της Σαντορίνης για ακόμη μια χρονιά φωτίστηκε για τη μεγάλη βραδιά των «Ηφαιστείων» 2026 και οι εικόνες που μας έρχονται από τις Κυκλάδες είναι φαντασμαγορικές.

Από το 1991 πραγματοποιείται ο θεσμός, που είναι συνδεδεμένος με το ηφαίστειο του νησιού που διαμόρφωσε τη γεωμορφολογία της Σαντορίνης, αλλά και την ταυτότητα και την ιστορία της.

Τα «Ηφαίστεια» κάθε χρόνο δημιουργούν στο όμορφο νησί των Κυκλάδων ένα υπερθέαμα, μετατρέποντας τη Σαντορίνη σε μια μοναδική εμπειρία για τους ντόπιους και τους επισκέπτες του.

Σήμερα, Σάββατο 19 Ιουνίου, αφότου ο ήλιος «έπεσε», το νησί φωτίστηκε, καθώς πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου, η οποία έγινε ορατή από πολλά σημεία της Σαντορίνης.

Εικόνες από την αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης: