Τα αίτια της σεισμικής κρίσης στη Σαντορίνη αποκαλύπτει μία σημαντική μελέτη Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που δημοσιεύει το Nature.

Στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, οι ερευνητές αποκαλύπτουν πως η άνοδος του μάγματος από το υπέδαφος προς τον θαλάσσιο πυθμένα, βορειοανατολικά της Σαντορίνης, αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία των δεκάδων χιλιάδων σεισμών που έπληξαν την περιοχή, στις αρχές του 2025.

Με τη χρήση μιας νέας μεθόδου τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό σεισμών και δεδομένων από υποθαλάσσιους αισθητήρες στον κρατήρα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπο (7 χλμ. ΒΑ της Σαντορίνης), η επιστημονική αποστολή κατάφερε να χαρτογραφήσει με μοναδική λεπτομέρεια τις διεργασίες που εκτυλίχθηκαν στο υπέδαφος.

Υπολογίζεται ότι 0,31 km³ μάγματος εισχώρησαν σε φλέβα μήκους 13 km, ενεργοποιώντας παλιά ρήγματα και αποκαλύπτοντας τη δυναμική σύνδεση των δύο ηφαιστείων. Το μάγμα σταμάτησε σε βάθος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, προκαλώντας έτσι, χιλιάδες σεισμούς και σεισμικά βουητά.

Είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η Σαντορίνη και ο Κολούμπος μοιράζονται τον ίδιο βαθύτερο μαγματικό θάλαμο και «ανταγωνίζονται» για την ίδια παροχή μάγματος, ενώ οι ίδιοι παρατηρούν το φαινόμενο, καθώς αυτό εξελίσσεται.