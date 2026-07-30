Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κατολίσθηση που σημειώθηκε στο κεντρικό μονοπάτι που συνδέει Φηρά και Παλιό Λιμάνι στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα κοντά σε κτήριο που βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής, με αποτέλεσμα το πέρασμα να παραμένει αποκλεισμένο για τρίτο 24ωρο, δημιουργώντας αναστάτωση στην καθημερινότητα του νησιού.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μία από τις βασικότερες αρτηρίες για τους ταξιδιώτες που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια, με συνέπεια το κλείσιμό της να μεταφέρει όλο το βάρος στο τελεφερίκ.

Τοπικοί παράγοντες αναφέρουν πως οι αναμονές εκεί είναι πολύωρες, και σχηματίζονται μεγάλες ουρές, την ώρα που καταγράφεται στασιμότητα στις εργασίες αποκατάστασης, καθώς διαφαίνεται διαφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τον καταλογισμό των ευθυνών.