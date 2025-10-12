Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του πεντάχρονου αγοριού στη Σαντορίνη, οι οποίοι σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οδηγούνται στον εισαγγελέα Νάξου.

Η τραγωδία συνέβη χθες (11/12), περίπου στις 11 το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όπου ένα 5χρονο αγοράκι πνίγηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου παραθέριζε με τους γονείς του.

Η Αστυνομία, που κλήθηκε και έφτασε στο ξενοδοχείο λίγη ώρα μετά το συμβάν, προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας, πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία οι γονείς του βρίσκονταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι συνέβη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, η χαρά των διακοπών μετατράπηκε σε σοκ και θλίψη όταν ένα 5χρονο αγοράκι από την Ινδία άφησε την τελευταία του πνοή σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, ενώ βρισκόταν εκεί με την οικογένεια του.

Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και και άρχισε να το ψάχνει. Λίγα λεπτά αργότερα το 5χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Αμέσως το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα με το προσωπικό να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και απινιδωτή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις προσπάθειές των γιατρών κατέληξε.

«Εκείνο το οποίο έμαθα, ήταν παρόντες οι γονείς στη πισίνα, διέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Θήρας, παρά το γεγονός πως φαινόταν ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, o δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

«Αρχικά είναι μια ανείπωτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ναυαγοσώστης και προσωπικό του ξενοδοχείου. Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ακόμη και με απινιδωτή που είναι κάτι πραγματικά που δεν είναι σύνηθες να βρίσκεται στα ξενοδοχείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού που δεν απέδωσαν θετικά», ανέφερε ο Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, Αντώνης Παγώνης.