Το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία στη Σαντορίνη και έτσι ανακάλυψε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας μεγάλης κλίμακας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί άτομα που λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ αναφέρεται ότι έχουν κατασχεθεί πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μεγάλο πελατολόγιο.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19/11/2025. Σύμφωνα με περίοικους της περιοχής, υπήρξε αναστάτωση στην οικία και στο κατάστημα των εμπλεκομένων.

Φαίνεται πως η έφοδος ήταν τόσο στοχευμένη, που εκτιμάται, ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και κατοικίες στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούσαν το παράνομο δίκτυο.

Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας και χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτη μυστικότητα.

Τέλος, οι αρχές έχουν εντοπίσει εκτεταμένο παράνομο πελατολόγιο σε όλη τη Σαντορίνη και γενικότερα στις Κυκλάδες. Το δίκτυο αυτό αποτελείται τόσο από χρήστες-ιδιώτες όσο και από χρήστες-επιχειρήσεις.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας αναφέρει ότι όσοι εμπλέκονται θα έρθουν τώρα αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμα και κατάσχεση εξοπλισμού.