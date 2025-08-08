Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βιετναμέζοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους κάτω από απαγορευτικές καιρικές συνθήκες στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ, ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόντουσαν στη Μήλο με γκρουπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο κολυμβητές ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ στο σημείο σπεύδουν διασώστες και ιατρικό προσωπικό για τις απαραίτητες ενέργειες. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των θυμάτων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του miloslife.gr, το άτυχο ζευγάρι, είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.