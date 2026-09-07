Σαρωτικούς ελέγχους σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα η Τροχαία στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 31 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 40 συλλήψεις για διάφορες παραβάσεις.

Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 228 παραβάσεις. Από αυτές, 17 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε επίπεδο άνω του προβλεπόμενου ορίου.

Η σχετική ανακοίνωση

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 31-8-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7-9-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -30.992- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -228- παραβάσεις και συνελήφθησαν -17- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν άλλες -6.994- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -842- οχήματα, εκ των οποίων -121- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -979- άδειες ικανότητας οδήγησης και -371- άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,73% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση».