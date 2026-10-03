Δύσκολο ήταν το χθεσινό βράδυ για την Κρήτη. Οι σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν το νησί και συνεχίζουν, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλά προβλήματα σε χωριά και δρόμους.

Οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική ήταν αμέτρητες, με την ίδια να πραγματοποιεί πάνω 20 απεγκλωβισμούς πολιτών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα, στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό στον νομό Λασιθίου.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 23 πολιτών από κατοικίες και αυτοκίνητα στις παραπάνω περιοχές. Σπίτια πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους μέχρι και αυτή την ώρα είναι δραματική, παντού λάσπες και φερτά υλικά που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Η κακοκαιρία έχει σκοπό να παραμείνει στο νησί μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, όπου στη συνέχεια τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η Κρήτη θα μπορέσει να πάρει μια ανάσα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στην Κρήτη:

Σοβαρά προβλήματα στα Φλαμουριανά

Στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα με συνεργεία να δίνουν μεγάλο «αγώνα» για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Παράλληλα, κάτοικοι με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Βίντεο από τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία:

Καλύτερη η εικόνα στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου

Χθες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου πλήχθηκαν ανεπανόρθωτα. Ωστόσο, σήμερα με το που ξημέρωσε η εικόνα στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου είναι καλύτερη.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Εικόνες καταστροφής από τους δρόμους και τα σπίτια στην Κρήτη:

Μέχρι την Κυριακή τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο νησί

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένουμε:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).